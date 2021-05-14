Правительство поможет ускорить расселение россиян из аварийного жилья

Фото: РИА Новости/Павел Гирин

Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит регионам оперативнее расселять жильцов аварийных домов. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

"Корректировка позволит субъектам получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу благодаря тому, что минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды", – говорится в сообщении.

Предполагается, что это ускорит реализацию федерального проекта "Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Выступая 12 мая перед Госдумой с ежегодным отчетом, российский премьер отметил, что программа расселения идет с опережением: в 2020 году в новое жилье переехали почти 130 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о запуске в регионе программы реновации. Он пояснил, что благодаря ей большое количество людей сможет жить в современных комфортных условиях.

