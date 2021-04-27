Воробьев сообщил о запуске программы реновации в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

В Московской области запустят программу реновации жилья. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, с ее помощью большое количество людей сможет жить в современных комфортных условиях.

"Еще одна тема, которая должна прозвучать сегодня, – это реновация. Благодаря принятым решениям на федеральном уровне мы можем приступить к большой программе", – цитирует Воробьева ТАСС.

Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики рассказали, что в период с апреля по июнь 2021 года в эксплуатацию сдадут 22 новостройки по программе реновации. Речь идет о домах в восьми административных округах Москвы.