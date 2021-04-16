В Москворечье-Сабурове сохранят четыре дома, участвующих в программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В районе Москворечье-Сабурово планируется сохранить четыре дома, ранее включенных в программу реновации. Об этом сообщает РИА Недвижимость.
Как указано в заявлении столичного департамента градостроительной политики, здания будут реконструированы и получат новое профилирование исходя из потребностей местных жителей.
"Расселенные дома расположены по адресам Каширское шоссе, 68, корпус 1, 70, корпус 1, и 72, корпус 1. Жители дома № 66, корпус 1, на Каширском шоссе находятся в стадии переезда. Здания возведены в 1952 и 1954 годах по индивидуальным проектам", – уточнили в ведомстве.
Как ранее объяснили в департаменте, более 200 попавших в программу домов снесены не будут: они представляют архитектурную ценность. При этом жителей переселят в новостройки. В ЮАО за счет этой инициативы сохранят 24 здания.
Ранее сообщалось, что еще 15 построек, представляющих особую ценность, оставят в центре Москвы. Конкретные здания, как заявил замглавы столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй, уже определены.
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