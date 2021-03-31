В Москве по программе реновации сохранят 15 домов, представляющих архитектурную ценность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице планируют сохранить 15 зданий в центре города, представляющих архитектурную ценность. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам заместителя главы столичного департамента градостроительной политики Андрея Валуя, конкретные здания уже выбраны.

"В ЦАО их 15. В настоящее время начали работы по обследованию жилых домов и по подготовке предложений по дальнейшему функциональному использованию", – подчеркнул специалист.

Валуй уточнил, что больше всего домов, не подлежащих сносу, расположены в Басманном районе – их там девять. Еще четыре дома отобраны в Таганском районе, по одному – в Красносельском и в Хамовниках.

Как сообщалось ранее, в список сохранения по программе реновации попали 255 зданий. Все они представляют историко-архитектурную и градостроительную ценность. Их жителям предоставят новые квартиры, а дома реконструируют.

В конце января 2021 года подвели итоги учета столичных объектов культурного наследия. Стало известно, что за 2020 год выявленными объектами были признаны еще семь памятников, еще 21 из ранее признанных добавили в официальный реестр.

