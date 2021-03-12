Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культурного наследия города
Утвержден предмет охраны церкви Спаса Преображения на Песках, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Церковь Спаса Преображения на Песках – одно из ярчайших произведений московского зодчества. В предмет охраны включили все подлинные элементы этого уникального памятника, в том числе и архитектурный декор фасадов", – рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Он отметил, что элементы украшены кокошниками с раковинами, поясами, колонками и полуколонками разных видов. По его словам, отдельного внимания заслуживают монументальные эклектичные ворота ограды, которые соединены с колокольней.
"В конце XIX столетия они стали частью здания церкви и главным входом в храм. Ворота облицованы белокаменными плитами, украшены лепным декором, а также бриллиантовым рустом (так называют обработку поверхности в виде многогранников, напоминающих ограненные алмазы)", – рассказал Емельянов.
Эксперты также отметили ценность шатровой крыши колокольни с тремя рядами слухов, сводчатых перекрытий и сводов Монье, внутристенной лестницы на колокольню, которая сохранилась еще с XVIII века, а также каменных плит и металлических решеток на окнах.
Церковь Спаса Преображения на Песках является объектом культурного наследия федерального значения. Любые реставрационные работы в здании могут проводиться только с учетом утвержденного предмета охраны по согласованному Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства.
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