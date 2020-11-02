Утвержден предмет охраны дома Лобанова-Ростовского в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Мосгорнаследия утвердили предмет охраны дома Александра Лобанова-Ростовского, который находится на Мясницкой улице в центре столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Эксперты определили историческую и художественную ценность фасадов особняка XVIII–XIX веков в стиле классицизм, его интерьеров, подвалов и антресолей. Дом обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения и охраняется государством.

В XIX веке горожане прозвали особняк домом цвета утренней зари из-за нежно-розового оттенка фасадов.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что особняк является уникальным. Здание расположено в глубине двора и ниже уровня улицы. У дома богатая история.

"К примеру, здесь в 1825 году открылась рисовальная школа, положившая начало Строгановскому училищу. А в 1836 году владельцами усадьбы стали члены семьи механиков и часовщиков Бутеноп. Куранты, изготовленные на их заводе, установили на Спасской башне Московского Кремля в 1852 году", – отметил Емельянов.

В 1870-х годах в доме разместилась фабрика, на которой производились сельскохозяйственные агрегаты, цемент, известь и алебастр, говорится в материале.

В советское время дом Лобанова-Ростовского занимали различные учреждения. Сейчас в нем находится бизнес-центр. Уточняется, что в последний раз здание реставрировали около двадцати лет назад.

Ранее специалисты оценили все ценные архитектурные и декоративные элементы бывшего чайного магазина Перлова, который расположен на Мясницкой улице. Здание было построено в конце XIX века для купца Сергея Перлова, основателя чайной компании "Сергей Васильевич Перлов и Ко". На первом этаже располагался чайный магазин, а на втором и третьем были апартаменты семьи хозяина и съемные квартиры.

Кроме того, специалисты утвердили ценность особняка Якунчиковой в Москве. Были описаны все элементы, которые определяют историческую ценность особняка Московского торгово-строительного общества. В предмет охраны включили все уникальные декоративные элементы, которыми украшен особняк. В итоге реставрационные работы будут осуществляться с учетом предмета охраны памятника.