Эксперты утвердили предмет охраны бывшего чайного магазина Перлова

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты оценили все ценные архитектурные и декоративные элементы бывшего чайного магазина Перлова, который расположен на Мясницкой улице. Здание было построено в конце XIX века, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Утвержден предмет охраны бывшего чайного магазина Перлова – одного из самых необычных зданий в столице", – приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Отмечается, что здание магазина является объектом культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства.
"Это замечательное здание – важная часть архитектурного облика улицы Мясницкой и Москвы в целом. Теперь его реставрацию можно будет проводить только в соответствии с утвержденным предметом охраны", – рассказала Сергунина.
Как уточняется, дом был построен для купца Сергея Перлова, основателя чайной компании "Сергей Васильевич Перлов и Ко".
На первом этаже располагался чайный магазин, а на втором и третьем были апартаменты семьи хозяина и съемные квартиры. В 1896 году главный фасад и интерьеры переделали и украсили в псевдокитайском стиле.
Руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что москвичей и гостей города до сих восхищает оформление фасадов, задуманное как рекламных ход.
"К слову, такой облик здание приобрело не сразу: изначально архитектор Роман Клейн возвел для чаеторговца Перлова дом в духе позднего ренессанса", – приводятся в материале слова Емельянова.
Так, фронтон дома венчает стилизованная под пагоду трехъярусная башенка, увешанная маленькими колокольчиками. Переднюю стену украшает лепнина в виде драконов, змей, китайских зонтиков и фонариков. Также на передней стене расположены надписи: "Чай", "Сахар", "Кофе", "Шоколад", "Какао", "Фрукты".
Ранее специалисты утвердили ценность особняка Якунчиковой в Москве. Были описаны все элементы, которые определяют историческую ценность особняка Московского торгово-строительного общества. В предмет охраны включили все уникальные декоративные элементы, которыми украшен особняк. В итоге реставрационные работы будут осуществляться с учетом предмета охраны памятника.
Всего с начала года в Москве отреставрировали более 70 объектов культурного наследия. Отмечается, что в некоторых случаях проходила комплексная реставрация памятников, в других – отдельные восстановительные работы.
В частности, летом завершилась реставрация памятника эпохи конструктивизма – Дома Наркомфина, спроектированного Моисеем Гинзбургом и Игнатием Милинисом в 1930-х.
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