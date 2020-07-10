Специалисты утвердили ценность особняка Якунчиковой в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Утвержден предмет охраны особняка Якунчиковой, обладающий статусом объекта культурного наследия федерального значения. Об этом заявили представители Мосгорнаследия, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что были описаны все элементы, которые определяют историческую ценность особняка Московского торгово-строительного общества.
"Это один из первых особняков, построенных в стиле модерн. Его возвели по проекту знаменитого архитектора Валькота в самом начале ХХ века", – утверждается в заявлении руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова.
Уточняется, что в предмет охраны включили все уникальные декоративные элементы, которыми украшен особняк. В итоге реставрационные работы будут осуществляться с учетом предмета охраны памятника.
Особняк располагается по адресу: Пречистенский переулок, 10.
Ранее говорилось, что на востоке Москвы началась реставрация кинотеатра "Родина". Разрешение на проведение работ было выдано Мосгорнаследием.
Кроме того, планируется, что беседки-ротонды отреставрируют в Парке Горького. Масштабное воссоздание исторических объектов на территории парка продолжается в течение нескольких лет.
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