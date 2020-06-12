Здание Московского международного торгового банка отреставрируют

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Собственник здания Московского международного торгового банка приступил к разработке проектной документации для обновления строения. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Началась разработка проекта комплексной реставрации Московского международного торгового банка (объект культурного наследия регионального значения). Он расположен по адресу: ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3. Собственником объекта является Банк ВТБ (ПАО)", – заявили в ведомстве.

Реставрация начнется только после согласования проекта и получения официального разрешения на работы.

Здание было построено в 1898 году. Экспертам предстоит проработать возможности сохранения фасадов и интерьеров строения, причем все этапы работ будут проводиться под контролем Мосгорнаследия.

