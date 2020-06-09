Работы по сохранению фасадов поликлиники "Аэрофлота" в САО намерены закончить к осени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комплексные работы по сохранению фасадов поликлиники "Аэрофлота" 1930-х годов, расположенной на севере столицы, намерены завершить к осени. С таким заявлением выступили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"До конца лета специалисты планируют привести в порядок фасады памятника архитектуры", – говорится в сообщении.

Уточняется, что здание данной поликлиники обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.

По словам руководителя ведомства Алексея Емельянова, особое внимание при комплексных работах будет уделено декору памятника. В частности, специалисты вернут исторический облик тянутым карнизам, декоративному обрамлению окон, подоконным карнизам, кессонным потолкам колоннады и колоннам.

В настоящее же время реставраторы уже начали демонтировать бухтящие слои штукатурки.

Ранее сообщалось о том, что в Москве отремонтируют дом, в котором жил поэт Владимир Маяковский. В рамках работ запланирован внутренний и внешний ремонт здания. Специалисты восстановят штукатурный слой фасада, декоративные элементы, арку и цоколь дома.