Дом-музей Бориса Пастернака в Переделкине отреставриваруют

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Дом-музей русского поэта и писателя Бориса Пастернака в поселке Переделкино будет отреставрирован, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В ближайшее время в здании планируют провести реставрацию и приспособить его для современного использования. Мосгорнаследие по заказу Государственного литературного музея выдало задание на разработку проекта", – говорится в сообщении.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что в проекте должны быть прописаны пункты по обеспечению пожарной безопасности и другие разделы, предусмотренные законодательством.

Дача Пастернака расположена в писательском поселке в ТиНАО. Именно там он написал две последние книги стихов и создал свой главный роман "Доктор Живаго". Эта книга вышла в свет сначала в Италии в 1957 году, а затем в Нидерландах, Великобритании и США.

Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве. Свою известность Пастернак получил не только как поэт, но и как мастер перевода зарубежной поэзии, которыми занимался в том числе на своей даче.

