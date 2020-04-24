В Москве учреждена литературная премия имени Корнея Чуковского

Фото: ТАСС/И. Савинова
Правительство Москвы учредило премию имени Корнея Чуковского в области детской литературы. Постановление подписал Сергей Собянин.
Победители в каждой из семи номинаций получат по одному миллиону рублей. Вознаграждение коллектива авторов поделят между ними в равных долях.
Победителя в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" будут выбирать по результатам голосования на портале "Активный гражданин".
Предполагается, что премия станет эффективным инструментом поддержки современных детских писателей и будет способствовать повышению интереса к чтению у детей и подростков.
Прием заявок на соискание премии планируется открыть в конце июня, подведение итогов и награждение победителей состоятся в ноябре 2020 года.
К участию в конкурсе принимаются произведения, впервые опубликованные на русском языке в год, предшествующий году проведения конкурса, или в текущем году, но не позднее даты объявления срока подачи заявок.
Ранее сообщалось, что всероссийская акция "Библионочь-2020" пройдет в столице в ночь с 25 на 26 апреля. В этом году она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и включает в себя три программы, тема акции – "Опаленные страницы".
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