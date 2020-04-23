Акция "Библионочь" впервые пройдет в онлайн-формате

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Всероссийская акция "Библионочь-2020" пройдет в столице в ночь с 25 на 26 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этом году она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и включает в себя три программы. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, тема акции – "Опаленные страницы".

"Библионочь" пройдет уже в девятый раз, но впервые в онлайн-формате. Подготовлено сразу три программы: для детей и подростков, лекционная и театральная. Зрителей ждут встречи с известными писателями, режиссерами и мультипликаторами, вебинары и онлайн-показы спектаклей. Главная тема – 75-я годовщина Победы, посвященные ей события будут в каждом тематическом блоке", – отметила Сергунина.

Центральные мероприятия акции пройдут на трех YouTube-каналах библиотек департамента культуры. Одновременно их будут транслировать на Facebook.

Первой стартует программа для детей, подростков и их родителей. Она получила название "Библиосумерки". С графиком выхода всех мероприятий можно ознакомиться на портале "Библиогород".

"Библионочь" – ежегодная всероссийская акция, призванная привлечь внимание общества к чтению, библиотекам и книжному делу. Впервые она прошла в 2012 году. В этом году в связи с распространением коронавируса акция пройдет в режиме онлайн, причем не только в Москве, но и по всей России.

Несмотря на то что все городские учреждения закрыты для посетителей из-за коронавируса, культурная жизнь Москвы продолжается в режиме онлайн. Свои особые программы подготовили городские библиотеки, музеи, галереи, парки и многие другие культурные площадки Москвы.