"Москино" приглашает посмотреть редкие кадры кинохроник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главархив Москвы
Кадры Москвы, снятые в прошлом столетии, можно будет увидеть во время онлайн-лекций от "Москино". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Прямые эфиры пройдут 22, 24 и 25 апреля в рамках программы "Недели Москвы в кино". Зрители смогут в виртуальном режиме прогуляться по Москве первой половины XX века, посмотреть редкие кинохроники советских лет и узнать, как менялся город на кадрах документальных и художественных фильмов.
Во время первого эфира зрителям представится возможность побывать на лекции "История московского жилья" историка и основателя проекта "Москва глазами инженера" Айрата Багаутдинова.
Во время лекции горожане увидят кооперативные дома и жилые массивы 1920-х годов, блочные и панельные пятиэтажки, обстановку столичных квартир хрущевских и брежневских времен, а также посмотрят на первые хрущевки и экспериментальный Дом аспиранта и стажера.
Вторая лекция "Сталинский план реконструкции Москвы" Айрата Багаутдинова отправит зрителей в 1930–1950-е года, когда столицу активно перестраивали. Зрители увидят Тверскую улицу, строительство канала Москва – Волга, возведение мостов через Москву-реку и прокладку метрополитена.
О трансформации города горожане смогут узнать с помощью лекции киноведа и куратора Московской школы кино Всеволода Коршунова. На примерах художественных фильмов он расскажет о столице, ее изменениях, а также поведает, чем Москва периода оттепели отличается от столицы 1990-х.
Более подробная информация о всех событиях "Недели Москвы в кино", которая пройдет с 20 по 27 апреля, будет доступна на странице проекта "Москино дома" и в социальных сетях "Москино".
Несмотря на то что все городские учреждения закрыты для посетителей из-за коронавируса, культурная жизнь Москвы продолжается в режиме онлайн. Свои особые программы подготовили городские библиотеки, музеи, галереи, парки и многие другие культурные площадки Москвы.
Так, дом культуры "Гайдаровец" открыл виртуальные выставки, посвященные творчеству современных художников. Свою онлайн-программу организовали культурный центр ЗИЛ и территориальная клубная система "Орехово".
Собственная онлайн-программа есть и у Московского многофункционального культурного центра. А Музей Москвы запустил серию онлайн-бесед для родителей "Мы сегодня дома".
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