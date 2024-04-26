"Известия": депутаты ГД попросили ФАС проверить рост стоимости авиабилетов

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Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили организовать проверку по факту резкого увеличения стоимости авиабилетов. С такой инициативой выступили зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова и глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг, сообщает газета "Известия".

Депутаты направили соответствующее письмо главе ФАС Максиму Шаскольскому. В нем парламентарии привели данные Росстата, согласно которым цена перелета в салоне экономкласса по России в феврале этого года выросла на 42% по сравнению с февралем прошлого года – до 7 244 рублей. В марте же данный показатель увеличился на 23% – до 7 345 рублей.

По мнению депутатов, это противоречит поставленной Владимиром Путиным цели по увеличению интенсивности авиасообщения в РФ в 1,5 раза к 2030 году.

Наоборот, авиасообщение с каждым годом становится все более недоступным для россиян, отметила Лантратова. По ее словам, билеты на самолет для всей семьи с детьми на летний отдых могут стоить чуть меньше самого отдыха, а то и больше.

"Поэтому важно, чтобы цена на них была справедливой и обоснованной. Надеюсь, что ФАС установит и назовет причины такого роста стоимости и выяснит его объективность", – добавила она.

Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин сообщил, что российские туристы смогут находится в стране без визы 60 дней. Соответствующий закон вступит в силу с 1 мая.

До этого в АТОР рассказали, что для отдыха на майские праздники без визы и загранпаспорта подойдут Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Абхазия и Южная Осетия.