АТОР: россияне могут поехать без загранпаспорта и визы в шесть стран

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Для отдыха на майские праздники без визы и загранпаспорта подойдут Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Абхазия и Южная Осетия, сообщается на сайте АТОР.

В Ассоциации рассказали, что в Белоруссии туристы смогут погулять по Минску, посмотреть замки Мир и Несвиж, съездить в Гродно, где сохранились два замка и несколько церквей, а также посетить родину Марка Шагала Витебск и знаменитую Брестскую крепость. В страну можно добраться самолетом, поездом или автомобилем. Авиабилеты из Москвы в Минск с отправлением 27 апреля стоят от 10,2 тысячи рублей в одну сторону на человека.

АТОР уточнила, что в Казахстане можно отправиться на необычное озеро Балхаш, которое разделено узким перешейком на две части – пресную и соленую. Любители истории могут посетить мавзолей поэта Ходжи Ахмеда Ясави XV века. Для поклонников пляжного отдыха в Казахстане есть курорт Актау на побережье Каспийского моря. Добраться в Казахстан также можно самолетом, поездом или автомобилем. Авиабилеты из Москвы в Астану с отправлением 27 апреля стоят от 18,2 тысячи рублей в одну сторону на пассажира, в Актау с вылетом 26 апреля – от 13 тысяч рублей в одну сторону на человека.

В Киргизии туристы могут отправиться в горы Тянь-Шань и на озеро Иссык-Куль, посмотреть ущелье Джети-Огуз, башню Бурана, храмовый комплекс всех религий "Рух Ордо Ташкул-Ата", искупаться в горячих источниках и погулять по Бишкеку. Из Москвы и нескольких регионов есть прямые рейсы в Бишкек и Ош. Авиабилеты из Москвы в Бишкек с отправлением 27 апреля стоят от 14,3 тысячи рублей в одну сторону на пассажира, уточнили в Ассоциации туроператоров.

На территорию Армении можно въехать только через международные аэропорты Еревана и Гюмри. АТОР рекомендует туристам поехать на озеро Севан, посмотреть древние монастыри и церкви, попробовать армянский коньяк, послушать дудук и сфотографироваться на фоне горы Арарат. Авиабилеты из Москвы в Ереван с отправлением 27 апреля можно купить за 21,2 тысячи рублей в одну сторону на пассажира.

В Ассоциации советуют посетить Пицунду в Абхазии и полюбоваться живописным галечным пляжем, съездить на экскурсию в Новоафонскую пещеру, подняться на высокогорную Анакопийскую крепость в Новом Афоне. Добраться из России можно автомобильным либо железнодорожным транспортом, но удобнее всего долететь до Сочи. Авиабилеты из Москвы в Сочи с отправлением 27 апреля стоят от 11,3 тысячи рублей в одну сторону на человека.

Туристы Южной Осетии могут посмотреть Кельское вулканическое плато, Кударское ущелье, озера Коз и Эрцо. В АТОР дополнили, что добраться из России можно автотранспортом по Транскавказской автомагистрали, но удобнее самолетом до Владикавказа, а оттуда – на автобусе или такси до Цхинвала. Цена на авиабилеты из Москвы во Владикавказ с отправлением 27 апреля начинается от 11, 3 тысячи рублей в одну сторону на пассажира.

Ранее эксперты назвали недорогие города России для отдыха на майские праздники. Среди них – Пятигорск, Краснодар, Екатеринбург, Смоленск и Дербент. Наиболее популярными направлениями по числу бронирования посуточного жилья в 2024 году стали Санкт-Петербург, Казань, Минск и Сочи.