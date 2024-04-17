HR-специалист Лоикова заявила, что отпуск в мае брать невыгодно

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HR-специалист Зулия Лоикова назвала май не самым удачным месяцем для отпуска, так как в нем много праздничных дней. Рабочих смен становится меньше и отпускные сокращаются, объяснила она. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Если человек работает пятидневную рабочую неделю, то в отпуск лучше идти в июле, августе или октябре", – рассказала эксперт.

HR-специалист напомнила, что отпускные считаются по календарным дням, а зарплата – по рабочим. Всего в мае 20 рабочих дней, если при зарплате в 50 000 рублей отдыхать с 13 по 19 мая, то можно потерять 558 рублей.

Однако в отпуске оплачиваются обычные выходные, поэтому выгодно будет объединить праздники в один отпуск, заявила Лоикова. По ее информации, при зарплате в 50 000 рублей отпуск с 1 по 12 мая принесет дополнительные 4 560 рублей.

Лоикова отметила, что в мае два праздничных дня – 1 и 9 мая. Остальные являются обычными выходными. Например, если сотрудник берет ежегодный оплачиваемый отпуск с 25 апреля на две недели, то ему не оплатят праздничные дни.

"Однако отпуск составит 18 календарных дней, потому что 9, 10 и 11 мая будут дополнительными выходными. Но отпускные он за них не получит", – уточнила эксперт.

В конечном итоге выбор дат зависит от целей сотрудника: получить больше денег сейчас или сохранить больше отпускных дней для будущего отдыха, заключила Лоикова.

В свою очередь, аналитики выяснили, что отпуск в период между майскими праздничными днями возьмут 13% работающих россиян передает RT. При этом 57% граждан заявили, что не будут уходить в отпуск в это время.

Еще 18% респондентов работают по сменному графику, и 12% пока не определились с планами. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян. Больше всего опрошенных было среди граждан старше 45 лет.

Ранее эксперты назвали недорогие города РФ для отдыха на майские праздники. Среди них Пятигорск, Краснодар, Екатеринбург, Смоленск и Дербент. В этих городах можно снять квартиру или апартаменты в пределах 3 000–3 500 рублей. Средняя аренда жилья на майские праздники по России составила 4 400 рублей в сутки.