Юрист Меркулов рассказал об особенностях начисления аванса в мае

Фото: depositphotos/Fascinadora

В 2024 году россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Юрист Михаил Меркулов предупредил, что из-за этого аванс может оказаться меньше обычного.

В беседе с "Праймом" эксперт рассказал, что аванс рассчитывается из фактически отработанного времени в течение месяца. Если между выходными сотрудник возьмет отпуск, его каникулы удлинятся, а оплату пересчитают. При расчете отпуска оплата за праздничные дни не учитывается.

Вместе с этим Меркулов напомнил, что в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса (ТК) РФ оплата за работу в праздничные дни должна начисляться в двойном размере. По желанию сотрудник может обменять оплату на дополнительные выходные.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае работодатель может отказать им в отпуске. С такой проблемой рискуют столкнуться те, кто собрался на отдых не по графику. Последний составляется для сотрудников на предстоящий год в декабре. Перенести даты получится только по соглашению обеих сторон. Если договориться не удалось, то работодатель имеет законное право не отпускать работника.

