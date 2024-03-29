Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в конце апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 22 по 27 апреля. После этого начнутся длинные выходные, сообщается в телеграм-канале Роструда.

Отмечается, что в связи с майскими праздниками россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

До этого граждане провели длинные выходные в связи с празднованием Международного женского дня. Россиян, которые трудятся по пятидневному графику, в начале марта ожидала сокращенная рабочая неделя.