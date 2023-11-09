В Госдуму внесли проект об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Госдуму внесли законопроект об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов и сокращении рабочего дня на час перед государственным праздником.

Согласно информации, размещенной в базе ГД, автором проекта выступил сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов.

В пояснительной записке он отмечает, что условия труда современного наемного рабочего чрезвычайно усилили давление на его психическое и моральное состояние.

Он напомнил, что, согласно Трудовому кодексу, максимальная продолжительность рабочего времени равна 40 часам в неделю. Однако, несмотря на это, в современных условиях большинство работников фактически находятся на своих рабочих местах больше, чем восемь часов в день, отмечает сенатор.

"В связи с предложенными изменениями также необходимо понизить общую максимальную планку продолжительности рабочей недели, уменьшив ее с 40 до 39 часов, для этого предлагается: в части 2 статьи 91 Трудового кодекса слова "превышать 40 часов в неделю" заменить словами: "превышать 39 часов в неделю", – следует из документа.

Ранее сообщалось, что в предстоящие новогодние праздники россиян ждут 10 выходных дней. Отдохнуть получится подольше за счет того, что два последних дня года, 30 и 31 декабря, выпадают на субботу и воскресенье.

Согласно постановлению правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году", выходной день с субботы, 6 января, переносится на 10 мая, а с воскресенья, 7 января, – на вторник, 31 декабря 2024 года. Таким образом, россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января включительно.



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