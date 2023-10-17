Юрист посоветовал взять отпуск в ноябре, чтобы получить больше отпускных

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Взяв отпуск в ноябре, работники могут получить больше отпускных, заявил юрист Александр Южалин.

"В соответствии с Трудовым кодексом ежегодно 4 ноября (День народного единства. – Прим. ред.) является в России нерабочим праздничным днем. В этом году 4 ноября выпадает на субботу, выходной день будет перенесен на понедельник, 6 ноября, поэтому все, кто работает на условиях пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд – 4, 5 и 6 ноября (с субботы по понедельник. – Прим. ред.)", – передает RT слова юриста.

Эксперт считает, что дополнительный выходной день в месяце не окажет влияния на зарплату работников, которые получают оклад. Если сотрудники будут работать в выходной или праздничный день, тогда они должны получать плату в двойном размере.

Южалин сказал, что ноябрь и декабрь можно рассмотреть для отпуска. В эти месяцы сотрудники могут получить больше отпускных из-за большего количества рабочих дней – 21. По словам юриста, чем меньше в месяце рабочих дней, тем ниже выгода для работника. Стоимость одного рабочего дня в таком месяце может быть выше, чем оплата отпуска по среднему заработку.

"Но поскольку в ноябре и декабре рабочих дней довольно много, разница между оплатой работы в эти дни и отпускными, рассчитанными по среднему заработку, будет небольшой", – заключил эксперт.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил обращение на имя председателя Совфеда Валентины Матвиенко с предложением увеличить отпуск до 35 дней для граждан с существенным трудовым стажем. Политолог считает, что данная мера поддержки специалистов с большим опытом может быть интегрирована в трудовое законодательство России.

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