Спрос на отдых в Иране и Саудовской Аравии среди россиян вырос более чем в 2 раза за год

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Спрос на летние поездки в Иран и Саудовскую Аравию среди россиян увеличился в 2,2 раза за год, заявили в компании "МегаФон", проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Специалисты выяснили, что с 1 июня по 25 августа поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, география предпочтений изменилась.

"По сравнению с летом прошлого года туристы чаще выбирали страны Ближнего и Среднего Востока, чем европейские маршруты. Прибавила в числе российских туристов и Африка: в топ-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет, а число путешественников в Тунис выросло в 3,5 раза", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Турция по-прежнему остается самым популярным направлением у россиян: летом этого года страна приняла на 27% больше путешественников, чем прошлым. Рекордный спрос на летний отдых среди россиян был в Иране (+115%) и Саудовской Аравии (+123%), заявляют эксперты "МегаФона". Кроме того, несмотря на 40-градусную жару, Объединенные Арабские Эмираты посетили на 37% больше россиян, чем годом ранее. Таким образом, по общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы, однако турпоток в европейские страны также увеличился на 15%.

Растущими направлениями для летнего досуга в Европе стали Италия (+43% туристов против лета 2022 года), Испания (+36%), Франция (+33%), Германия (+33%) и Греция (+25%). Несмотря на общий тренд, коснувшийся путешествий в Европу, эти страны по-прежнему входят в топ-10 локаций у россиян, отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно аналитике, россияне активно интересовались отдыхом в Африке: в Египте летом побывало на 176% больше туристов из России, а Тунис принял в 3,5 раза больше россиян по сравнению с прошлым годом.

Поток в Азию увеличился на 39,4% – в основном это связано с возросшим интересом к Таиланду, Малайзии, Шри-Ланке, Южной Корее и Индонезии.

Поездки на Кубу увеличились в 16 раз по сравнению с прошлогодним сезоном, а в Венесуэлу – более чем в четыре раза. Однако специалисты "МегаФона" отметили снижение интереса россиян к летнему отдыху на тропических островах: Доминикана и Мальдивы стали менее привлекательны для путешественников, чем в 2022 году. Снижение турпотока составило 15 и 8% соответственно.

Ранее в АТОР спрогнозировали понижение осенью стоимости путевок на российские курорты на 25–30%. Спад цен объяснили завершением купального сезона в Крыму и Краснодарском крае. В частности, в Крыму цены на летний отдых в 2023 году упали на 12%.