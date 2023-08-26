Власти Таиланда планируют увеличить срок безвизового пребывания россиян до 90 суток

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Новое правительство Таиланда планирует увеличить срок безвизового пребывания в стране для россиян до 90 суток. Об этом сообщил новый премьер-министр государства Сеттха Тхависин.

Политик назвал Россию большим рынком въездного туризма в Таиланд. О подобном ему говорили на Пхукете и в Пханга.

"Мне говорили также, что, например, в зимнее время приезжает много россиян, которые хотели бы оставаться здесь дольше 30 дней, но безвизовой въезд для граждан России ограничен 30 днями. Мы постараемся сделать так, чтобы российские туристы смогли находиться в Таиланде (по безвизовому въезду. – Прим. ред.) не 30, а 90 дней", – сказал Тхависин в эфире телеканала NBT.

Премьер Таиланда также добавил, что облегчить визовый режим постараются для граждан стран с более холодным климатом, в частности, для жителей Казахстана.

Ранее о готовности к безвизовому режиму с Россией заявили в Иране. Там отметили, что будут рады видеть туристов из России в зимний период в южных районах, а также на островах Киш, Кешм, порте Чабехаре, городах Бендер-Аббасе, Бушере.



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