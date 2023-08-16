Тегеран готов к безвизовому режиму с Россией – посол Ирана

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Иран готов к отмене виз для российских граждан, для этого нужно лишь дождаться соответствующих решений со стороны ответственных должностных лиц. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова посла Ирана в РФ Казема Джалали.

Дипломат допустил, что у россиян недостаточно информации о туристических возможностях Ирана. Однако в республике тем не менее будут рады видеть туристов из России в зимний период в южных районах, а также на островах Киш, Кешм, порте Чабехаре, городах Бендер-Аббасе, Бушере и прочих, добавил Джалали.

С августа этого года заработал механизм, который предполагает возможность безвизовых поездок для туристических групп между Россией и Ираном. Так, граждане обоих государств могут посещать вторую страну в рамках группы до 50 человек с длительностью пребывания не более 15 суток.

Помимо этого, с августа в России вступил в силу упрощенный порядок для получения въездного документа. Теперь граждане 55 стран смогут посетить РФ по электронной визе сроком действия 60 дней с момента оформления. Ее выдают за четыре календарных дня.

Ранее сообщалось, что власти Вьетнама решили продлить срок разрешенный срок пребывания в стране по электронным визам до 90 дней.

До этого стало известно, что Россия направила Индии предложение запустить безвизовый групповой туризм между странами.

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