Россиянам начали предлагать путевки в Турцию по системе "все включено" без алкоголя

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У некоторых российских операторов появились путевки с системой "все включено", в которую не входит алкоголь, однако пока такие туры не пользуются массовой популярностью. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что 25 августа генеральный директор Bentour Дениз Угур заявил, что Турции предложили пересмотреть цены на туры и создать базовые пакеты с системой "Все включено", но с меньшим количеством алкоголя или без него. Это должно поспособствовать поддержанию семейного отдыха на курортах.

"В этом году даже в предложениях российских туроператоров по Турции появились отели Антальи и Эгейского побережья, которые предлагают туристам "все включено" без алкоголя. Ранее российские туроператоры безалкогольных вариантов "все включено" практически вообще не предлагали, а значит, в этом году такая модель стала уже более заметна для них на турецком рынке", – добавили в ассоциации.

По словам представителей АТОР, у туркомпании Anex Tour появились 7 отелей, куда можно заехать по системе "безалкогольный All Inclusive". Также для граждан представлены отели формата халяль, где постояльцам не предлагают алкогольную продукцию и выделены отдельные зоны для купания мужчин и женщин.

"Есть и светские отели, которые предлагают безалкогольное "все включено" как опцию – можно и так, и с алкоголем. У таких пакеты без алкоголя дешевле на 7–9%", – объяснили в ассоциации.

Компания Pegas Touristik предлагает два отеля для заселения с новым форматом системы, у Tez Tour есть один отель, добавили в АТОР.

"Наличие безалкогольных отелей в турецком ассортименте в этом году – это пока только нишевое предложение для специфических групп туристов", – сообщили в АТОР.

Уточняется, что многие туроператоры пока не планируют вводить подобное нововведение. Например, по словам представителей АТОР, Coral Travel и Fun&Sun не видят оснований для появления рыночно значимой доли запросов на безалкогольную опцию системы "все включено".

Ранее психиатр-нарколог Александр Поликарпов заявлял, что отсутствие контроля над количеством выпитого спиртного может говорить о начинающемся алкоголизме. По его словам, употребление алкогольной продукции приводит к ухудшению состояния здоровья человека.

Поликарпов отметил, что переход на более крепкий алкоголь тоже может говорить о начинающемся алкоголизме. Еще одним признаком алкоголизма может быть сокращение времени между употреблением спиртного.

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В Турции предложили исключить алкоголь из системы "все включено"