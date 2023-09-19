В России предложили увеличить отпуск сотрудникам после 30 лет трудового стажа

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил обращение на имя председателя Совфеда Валентины Матвиенко с предложением увеличить отпуск до 35 дней для граждан с существенным трудовым стажем. Об этом сообщает RT.

В обращении Орлов отметил, что в ряде стран в трудовом законодательстве существует прямая закономерность между продолжительностью трудового стажа гражданина и его ежегодного отпуска. По его мнению, подобная мера будет служить и поощрением для граждан, внесших существенный вклад в национальную экономику, и льготой для лиц, которым требуется больше времени на восстановление сил.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части увеличения срока ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для лиц, имеющих 30 и более лет трудового стажа", – написал он в обращении.

По мнению политолога, данная мера поддержки специалистов с большим опытом может быть интегрирована в трудовое законодательство России.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов обратился в Минтруд РФ с предложением сокращать возраст выхода на пенсию на один год за каждые пять лет стажа людям, работающим в сфере ухода за инвалидами. По его мнению, данные работники при осуществлении трудовой деятельности испытывают значительную физическую и психологическую нагрузку.



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