Путин поручил гарантировать в бюджете исполнение всех соцобязательств

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Федеральный бюджет России на последующие три года следует сформировать так, чтобы гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Об этом сообщил Владимир Путин.

"Новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям", – цитируют его на сайте Кремля.

Ранее глава государства заявил о необходимости повышать уровень зарплат россиян. По его словам, ситуация на рынке труда сейчас стабильная. Однако, подчеркнул Путин, нужно всегда думать о благосостоянии граждан.

До этого президент отмечал, что повышение минимального размера оплаты труда с 1 января следующего года сразу на 18,5% положительно скажется на доходах порядка 4,8 миллиона человек. Путин заверил, что в стране продолжат индексировать МРОТ, пособия, пенсии и другие соцвыплаты.

Путин напомнил о повышении МРОТ на 18,5% с 2024 года