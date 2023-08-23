Эксперт усомнился, что зарплаты бюджетников проиндексируют на сумму МРОТ

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Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что зарплаты сотрудников бюджетных организаций не будут индексировать на 18,5%, как МРОТ. Своим мнением он поделился в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"Хотя это было бы рационально (повысить зарплаты. – Прим. ред.). Но вряд ли такое повышение произойдет, поскольку индексация зарплат бюджетников идет темпами, которые ниже темпов инфляции", – отметил Сафонов.

По его словам, такая тенденция – медленный рост зарплат – ведет к снижению дифференциации квалификацией работников и уровнем оплаты их труда.

Ранее стало известно, что с 1 января 2024 года МРОТ в России проиндексируют с опережением – на 18,5%. По словам Владимира Путина, это позитивно скажется на доходах порядка 4,8 миллиона граждан РФ.



Путин напомнил о повышении МРОТ на 18,5% с 2024 года