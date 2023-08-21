В Госдуму внесли проект о стипендии не ниже МРОТ в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инициатива о назначении стипендий студентам не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда была внесена в Госдуму. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами проекта стали группа депутатов ГД от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева. Инициативой предлагается утвердить изменения в статью 36 Федерального закона "Об образовании". Согласно поправкам, студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, которые проходят обучение в очной форме на бюджете, государственные стипендии будут назначаться согласно МРОТ.

Из пояснительной записки следует, что вместе с этим вносятся изменения в статью 3 закона "О минимальном размере оплаты труда". По ней МРОТ применяется также для определения размеров государственных стипендий.

"Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований федерального бюджета с 2024 года правительство Российской Федерации будет определять с учетом предусмотренных законопроектом требований", – заявили авторы инициативы.

Добавляется, что размер стипендии студентов университетов в этом году составит 1 825 рублей в месяц, для студентов колледжей – 664 рубля. Государственная социальная стипендия для социально незащищенных студентов в вузах составит 2 739 рублей, а в ссузах – 996 рублей.

Ранее стало известно, что количество поступивших в российские университеты иностранных студентов по квоте правительства выросло почти на 3,5 тысячи человек в 2023 году. По данным Минобрнауки РФ, в общей сложности их число составило более 17 тысяч человек.

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