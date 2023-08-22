Повышение МРОТ с 2024 года позитивно скажется на доходах около 4,8 млн россиян – Путин

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Повышение минимального размера оплаты труда с 1 января следующего года сразу на 18,5% позитивно скажется на доходах порядка 4,8 миллиона работников, заявил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Мы продолжаем индексировать и МРОТ, так, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума. С 1 января МРОТ был повышен на 6,3%, сейчас он составляет 16 тысяч 242 рубля в месяц. А с 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%", – приводит слова президента ТАСС.

Глава государства обратил внимание, что такое повышение будет превосходить темпы инфляции в стране, а также темпы роста зарплат граждан. Президент выразил уверенность, что эти изменения позитивно скажутся на доходах порядка 4,8 миллиона работников.

Путин пообещал, что в России продолжат индексировать МРОТ, пособия, пенсии и другие социальные выплаты. По его словам, власти будут совершенствовать меры поддержки граждан с низкими доходами. Однако президент отметил, что основными факторами, которые влияют на доходы россиян, являются состояние экономики, рынка труда и уровень инфляции.

Он сделал акцент на том, что реальные доходы россиян выросли за первые шесть месяцев 2023 года на 4,7%.

Путин уделил внимание вопрос уровня зарплат бюджетников. Глава государства подчеркнул, что они должны расти, как и в целом по экономике.

"Соотношение здесь – зарплат бюджетников к средней по экономике региона – должно выполняться, выдерживаться, в том числе и по итогам текущего 2023 года", – объяснил он.

Президент уточнил, что за первое полугодие средняя зарплата по экономике РФ увеличилась на 4,2%. Он назвал этот показатель одним из главных при оценке эффективности управленческих команд.

Ранее Путин поручил правительству РФ своевременно индексировать заработную плату, которую получают работники из бюджетной сферы. Он также отметил темпы снижения безработицы в России. По его словам, она составляет 3,2%, а доходы населения страны начали расти в реальном выражении.

В начале июля российский лидер во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявлял, что экономические показатели страны лучше ожидаемых.



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