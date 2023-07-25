Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере РФ

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Владимир Путин поручил правительству РФ своевременно индексировать заработную плату, которую получают работники из бюджетной сферы.

"Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы", – заявил он в рамках совещания.

Он также обратил внимание на темпы снижения безработицы в России, на данный момент она составляет 3,2%, а доходы населения страны начали расти в реальном выражении.

"Сейчас она 3,2%, при этом реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами, в апреле более чем на 10%", – сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что данные цифры являются средним значением, показатели могут отличаться в зависимости от региона и сектора.

"В целом результат хороший, он даже выше ожиданий и предварительных расчетов", – резюмировал он.

Ранее российский лидер, во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заявлял, что экономические показатели страны лучше ожидаемых.

Мишустин отмечал, что средний уровень достижений показателей по нацпроектам в РФ составил 98,95%, рост реальных зарплат граждан РФ за первые 4 месяца этого года – 4,2%, безработица находится на исторически низком уровне – чуть более 3%. Также за пять месяцев текущего года рост ВВП составил 0,6%, а инфляция в России за год не должна превысить 5%.

До этого Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию в феврале, предлагал проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января следующего года, чтобы он составлял 19 242 рубля, это позволит обеспечить рост реальных зарплат россиян.

Он также напомнил, что в прошлом году МРОТ был повышен дважды суммарно почти на 20%, а с начала текущего года его проиндексировали на 6,3%.



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