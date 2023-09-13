В ГД внесли проект о дополнительных выходных для родителей инвалидов старше 18 лет

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В Госдуму внесли законопроект, которым предполагается дать право на четыре дополнительных выходных дня в месяц родителям инвалидов, достигших 18-летнего возраста. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента РФ.

"Законопроект предлагает установить в Трудовом кодексе <...> положение, согласно которому после достижения ребенком-инвалидом восемнадцати лет право одного из родителей на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц сохраняется", – говорится в пояснительной записке.

Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду", среди которых, в частности, Сергей Миронов, Яна Лантратова и Олег Нилов. Свою инициативу они связали с многочисленными просьбами родителей, которые указывали на то, что дети-инвалиды требуют постоянного ухода.

С 1 сентября в РФ вступил в силу закон, который позволяет родителям детей-инвалидов брать дополнительные 24 оплачиваемых выходных дня в год, причем не разбивая их по четыре дня в месяц. Новый порядок также дает право передавать неиспользованные выходные другому родителю.



Родители детей-инвалидов смогут копить дополнительные выходные