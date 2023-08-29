В ГД предложили платить родителям детей-инвалидов за неиспользованные выходные

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Первый замглавы фракции "Справедливая Россия – За Правду" Дмитрий Гусев обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением предусмотреть денежную компенсацию для родителей детей-инвалидов за неиспользованные дополнительные выходные. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

Парламентарий привел статью газеты "Коммерсант", из которой следует, что об этом просят и сами родители. В частности, соответствующую петицию уже подписали свыше 20 тысяч человек.

Гусев отметил, что не у всех родителей получается полностью использовать положенные им дни отдыха, и тогда они сгорают. Однако если бы за такие дни была положена компенсация, то родители могли бы на эти средства нанимать няню без потери дохода, считает он.

"Мы должны дать право выбора родителям особенных детей. <...> Считаю возможным осуществлять такие выплаты за счет средств Социального фонда России", – написал депутат.

В конце прошлого года в РФ приняли закон, согласно которому с 1 сентября этого года родители детей-инвалидов смогут брать сразу 24 дополнительных дня отдыха по уходу за ребенком, а не только четыре дня в месяц, как сейчас. Причем неиспользованные дни сгорать не будут – их можно передать партнеру.



Родители детей-инвалидов смогут копить дополнительные выходные