В ГД разработали законопроект о приоритетном предоставлении отпусков одиноким родителям

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Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, который предусматривает приоритетный порядок предоставления отпусков одиноким родителям. Об этом сообщает РИА Новости.

Как напомнил председатель партии Леонид Слуцкий, аналогичная норма существовала в СССР в 1980-е годы. По замыслу авторов инициативы, в случае ее принятия на предоставление отпуска в приоритетном порядке смогут рассчитывать одинокие родители двух и более детей, младшему из которых не больше 14 лет.

Слуцкий подчеркнул, что ключевой задачей властей является увеличение численности населения страны так, чтобы последнее при этом было здоровым и интеллектуально развитым. А особый порядок предоставления отпусков позволит взрослым устраивать отдых в удобное для школьников время, чтобы те могли "оздоровиться на весь школьный год", уверен депутат.

На днях Владимир Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие, имеющие детей-инвалидов, смогут брать до 24 дополнительных дня отдыха в год. Решение президента дополнило принятый в конце прошлого года закон о дополнительных днях отдыха для родителей детей-инвалидов.



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