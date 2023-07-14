Военным с детьми-инвалидами разрешили брать 24 дополнительных дня отдыха

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Владимир Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие, имеющие детей-инвалидов, смогут брать до 24 дополнительных дня отдыха в год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в "Положение о порядке прохождения военной службы". Они соответствуют принятому в конце прошлого года закону о предоставлении родителям детей с инвалидностью дополнительных выходных.

Последний должен вступить в силу с 1 сентября текущего года. Он позволит родителям детей-инвалидов брать дополнительные 24 оплачиваемых выходных дня в году. Причем их можно будет не разбивать по четыре дня в месяц, как сейчас, а брать сразу все дни.

Кроме того, по действующим нормам неиспользованные выходные дни сгорают. Новый порядок позволяет передать их другому родителю.

Ранее описанный порядок предоставления выходных дней утвердило правительство РФ. Уточнялось, что граждане должны будут заранее уведомлять работодателей о планах использовать положенные им дополнительные выходные.



Родители детей-инвалидов смогут копить дополнительные выходные