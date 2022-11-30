СФ одобрил закон о 24 днях дополнительных выходных родителям инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сенаторы Совета Федерации подписали указ о предоставлении родителям детей с инвалидностью дополнительных выходных на 24 дня подряд. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, теперь однократно в течение календарного года стало возможным использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд. Право сможет получить один из родителей, опекунов или попечителей.

Решение поможет организовывать более комплексные мероприятия по реабилитации детей с инвалидностью в удобное для родителя время. Также инициатива позволит системе социальной защиты еще больше развиваться. По словам авторов законопроекта, число рассматриваемых выходных скорее может образовываться как за счет накопления, так и переноса указанных дней.

Ранее первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением разрешить детям с инвалидностью получать одновременно две пенсии – по инвалидности и по потере кормильца. Письмо с соответствующей просьбой она направила председателю правительства России Михаилу Мишустину.

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