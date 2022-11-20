Власти РФ поддержат финансово Всероссийский центр для одаренных слепых детей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Со следующего года Всероссийский центр для одаренных слепых детей будет получать 60 миллионов рублей субсидий. Грант поможет ребятам проживать в интернате и бесплатно питаться, информирует сайт кабмина России.

"Правительство окажет грантовую поддержку Всероссийскому центру для одаренных слепых детей. Финансирование из бюджета позволит детям проживать в интернате и получать бесплатное питание. Ежегодно на эти цели будет выделяться 60 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Там добавили, что поддержка организована в рамках государственной программы "Доступная среда". Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Центр открылся в столице 1 сентября 2022 года. Каждый год туда будут поступать талантливые дети со всех регионов РФ. Попасть в учреждение можно только с помощью конкурсного отбора.

Ранее сообщалось, что Москва выделила 1,3 миллиарда рублей на помощь пациентам с онкологией, болезнями сердца и сосудов, а также тяжелыми травмами. Средства направят на предоставление медицинской помощи, не входящей в базовую программу обязательного медстрахования.

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