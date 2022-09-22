В Госдуме предложили создать единую систему поддержки семей с детьми с инвалидностью

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В России необходимо создать единую систему мер поддержки и непрерывного сопровождения семей с детьми-инвалидами. С подобной инициативой выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от партии "Единая Россия" Татьяна Буцкая.

"В России нужно сформировать единую систему поддержки семей с детьми-инвалидами", – цитирует Буцкую "Парламентская газета".

Депутат подчеркнула, что подобные меры необходимо реализовать, начиная с беременности. Инвалидность позволяет определить тестирование новорожденного на 54 заболевания. Ранее выявление заболеваний способствует корректированию дальнейшего развития ребенка, добавила Буцкая.

По словам участников заседания рабочей группы Экспертного совета по защите прав семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, система поддержки семей с детьми-инвалидами в России является несовершенной. В разных регионах страны меры поддержки отличаются.

В Москве с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья сразу после их появления на свет работают психологи. Дети указанной категории граждан могут обучаться в обычных и коррекционных школах.

Кроме того, родители детей-инвалидов имеют право на получение четырех дополнительных оплачиваемых выходных в месяц, а также неполный рабочий день, досрочную пенсию и ряд других мер поддержки.

Дети-инвалиды имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, перемещение на поездах дальнего следования со скидкой в 55%. Дети с ОВЗ за счет государства лекарства и средства реабилитации, а их родители могут находиться бесплатно с ребенком в стационаре.

Ранее комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил законопроект о праве родителей инвалидов использовать дополнительные 24 дня выходных подряд.

Подобное решение в ГД объяснили тем, что мера позволит сделать процесс реабилитации детей с ОВЗ более качественным. Кроме того, решение может поспособствовать развитию соцсистемы в России.

