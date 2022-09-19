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Общество

10:12

В России могут установить фиксированный размер пособия для ухаживающих за инвалидами

общество

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Депутаты ЛДПР разработали законопроект о назначении пособия ухаживающим за инвалидами и пожилыми россиянам в размере 15 тысяч рублей, сообщает "Парламентская газета".

"Серьезное социальное напряжение в соответствующей группе граждан вызывает не только отсутствие индексации указанных выплат, но и необоснованная, неоправданная разница в их размерах", – говорится в пояснительной записке.

Документом предусматривается выплата ежемесячного пособия неработающим гражданам, которые ухаживают за несовершеннолетним ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I  группы, инвалидом I группы, за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.

Как отметил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, данная мера исключит неоправданную дифференциацию в размерах ежемесячных выплат по уходу за инвалидами и пожилыми гражданами, а также обеспечит их ежегодную индексацию.

Уточняется, что в настоящее время неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами и пожилыми, получают ежемесячные компенсационные выплаты в размере от 1,2 до 10 тысяч рублей.

Ранее Минтруд предложил установить максимальное пособие по безработице в 2023 году в размере 12 792 рублей. При этом минимальное пособие предложили установить на уровне 1 500 рублей.

Сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца человек будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 000 рублей.

Правительство РФ обязательно поддержит граждан – Путин

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