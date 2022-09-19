Назван регион РФ, в котором получают самую большую пенсию

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Размер пенсии зависит от множества факторов. Среди них – не только трудовые заслуги гражданина, но и регион, в котором он живет, напомнила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Она отметила, что ежеквартальный и еженедельный мониторинг средних размеров пенсии в стране в разрезе субъектов проводит Росстат. Согласно этим данным, разница между регионами в размере пенсии может быть двукратной.

"Так, на 1 января 2022 года самый большой средний размер пенсии был в Чукотском АО, ее размер составил 27 тысяч 842 рубля. Самый маленький – в Дагестане – в размере 12 тысяч 627 рублей", – приводит слова Григорьевой агентство "Прайм".

Она добавила, что к регионам-лидерам по размеру пенсии также относятся Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Магаданская область.

Сверхвысокие пенсии бывают у политиков, чиновников, артистов и космонавтов, продолжила эксперт. У последних выплаты могут достигать 400 тысяч рублей.

При этом обычный гражданин также может повысить размер своей пенсии. Для этого необходимо, кроме обычного государственного пенсионного обеспечения, использовать и другие его виды. В частности, можно открыть индивидуальную пенсионную программу или подключиться к корпоративной, заключила специалист.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает выплачивать людям предпенсионного возраста максимальное пособие по безработице независимо от даты постановки на учет.

