Эксперт рассказала, какие льготы положены одиноким пенсионерам

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В России есть несколько форм государственной поддержки одиноких пенсионеров, напомнила эксперт сервиса "Финансовое здоровье" Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова.

Так, отметила она, меры федерального уровня положены всем пенсионерам в РФ, а на уровне региона и муниципалитета можно получить определенного рода помощь исходя из прописки. Самая известная льгота, по словам специалиста, касается налога на имущество.

"Ее можно получить только на один объект из перечня объектов налогообложения: квартира, комната, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка (не более 50 квадратных метров) и так далее", – приводит слова Бобковой агентство "Прайм".

Для получения такой льготы необходимо подать заявление через кабинет налогоплательщика на портале госуслуг или обратиться в налоговую лично.

Также пенсионеры имеют право на земельный и автомобильный налог. Размер первого зависит от региона и составляет от 50 до 100%. Если же у пенсионера есть свой автомобиль, то он либо платит этот налог по сниженной ставке, либо вовсе от него освобождается.

"Еще одна из федеральных льгот для пенсионеров — освобождение этих доходов от уплаты НДФЛ. Эта льгота вступает в силу автоматически, дополнительно заявлений подавать не нужно", – напомнила эксперт.

Бобкова также добавила, что одинокие пенсионеры могут оформить в органах социальной защиты льготу на приобретение продуктов, уход за домом и услугу по сопровождению в поликлинику или госучреждение.

К списку региональных льгот также относятся разовые выплаты, например, к праздникам, либо компенсация за телефон, а также вещевая помощь. Кроме того, в некоторых субъектах установлены льготы на проезд, оплату ЖКХ, вывоз мусора, капремонт и протезирование.

Ранее эксперт Фатима Ногайлива рассказала о распространенных ошибках, совершаемых при увольнении работников пенсионного возраста. Она напомнила, что в российском законодательстве процесс увольнения пенсионеров значительно отличается от других категорий граждан.

В частности, пожилой работник не должен отрабатывать две недели после расторжения договора, если решил уволиться. При этом индексация выплат, положенная неработающим пенсионерам, проводится ПФР автоматически в следующем месяце.

