Работающим пенсионерам напомнили о праве на пособие при сокращении штата

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Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлива рассказала о распространенных ошибках, совершаемых при увольнении работников пенсионного возраста.
Она напомнила, что в российском законодательстве процесс увольнения пенсионеров значительно отличается от других категорий граждан. В частности, пожилой работник не должен отрабатывать две недели после расторжения договора, если решил уволиться. При этом индексация выплат, положенная неработающим пенсионерам, проводится ПФР автоматически в следующем месяце.
Кроме того, продолжила эксперт, распространено заблуждение, что по достижении сотрудником пенсионного возраста работодатель вправе перевести его на условия срочного трудового договора. Ногайлива подчеркнула, что сделать это можно только по соглашению сторон.
"Одностороннее заключение договора, безусловно, удобно работодателю, но нарушает гарантии стабильной занятости работника. Поэтому, если соглашение не достигнуто, трудовой договор должен оставаться бессрочным", – приводит ее слова агентство "Прайм".
Если пенсионер или сотрудник предпенсионного возраста был уволен по сокращению штата, добавила юрист, то ему положено выходное пособие в размере среднемесячного заработка, также работодатель обязан заплатить за второй месяц, если уволенный не найдет работу.
Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская объяснила, как при оформлении пенсии подтвердить стаж, если отсутствует трудовая книжка. По словам эксперта, в таком случае можно предоставить справки от работодателя или из архивного учреждения. Речь идет о выписках из приказов, лицевых счетах или ведомостях на выдачу зарплаты.
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