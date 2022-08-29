В ЛДПР предложили ввести перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

В ЛДПР разработали законопроект, которым предлагается ввести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента. Об этом сообщается в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

В тексте пояснительной записки к проекту отмечается, что изменения предусматривают перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Кроме того, в ЛДПР предлагают пересмотреть размер страховой пенсии, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам.

Ранее сообщалось, что больше половины работающих россиян – 57% – рассчитывают на дополнительные источники дохода на пенсии. 37% респондентов на вопрос, рассчитывают ли они кроме государственной пенсии на какие-либо еще источники дохода после наступления пенсионного возраста, ответили отрицательно. 6% опрошенных затруднились с ответом.

До этого Минтруд РФ разработал проект, предлагающий отложить переход на определение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии исходя из актуальных данных Росстата до 2025 года. По мнению профессора Финансового университета Александра Сафонова, продление переходных положений нынешней методики на 2023 и 2024 годы не даст периоду выплаты накопительной пенсии уменьшиться вслед за ожидаемой продолжительностью жизни. Он подчеркнул, что при ориентировании лишь на продолжительность жизни, размер ежемесячной выплаты должен был бы увеличиться.