Пенсионерам с Крайнего Севера компенсируют проезд к местам отдыха на личном авто

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Правительство РФ расширило возможности получения компенсации за проезд для пенсионеров, проживающих на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, сообщает пресс-служба кабмина.

Они смогут вернуть потраченные деньги за поездки к местам отдыха и обратно на личном автотранспорте. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что россияне, достигшие 80-летнего возраста, имеют право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Сейчас фиксированная выплата составляет 7 220,74 рубля. Именно на такую сумму увеличат размер страховой пенсии. Этот перерасчет происходит автоматически. Выплата поступает на счет пенсионера со следующего месяца после достижения им 80 лет.

При этом на это могут претендовать не все. К примеру, повышение по достижении 80 лет не устанавливается для пенсионеров, которые являются инвалидами первой группы. Все дело в том, что оно произведено раньше и фиксированная выплата им повышена в два раза при установлении пенсии по инвалидности.

Получателям социальных пенсий или пенсий по случаю потери кормильца также не положено увеличение фиксированной выплаты. Помимо пенсии, они имеют право на оформление компенсации по уходу за собой.