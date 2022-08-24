Пенсионерам с Крайнего Севера компенсируют проезд к местам отдыха на личном авто

Фото: depositphotos/budabar
Правительство РФ расширило возможности получения компенсации за проезд для пенсионеров, проживающих на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, сообщает пресс-служба кабмина.
Они смогут вернуть потраченные деньги за поездки к местам отдыха и обратно на личном автотранспорте. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что россияне, достигшие 80-летнего возраста, имеют право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Сейчас фиксированная выплата составляет 7 220,74 рубля. Именно на такую сумму увеличат размер страховой пенсии. Этот перерасчет происходит автоматически. Выплата поступает на счет пенсионера со следующего месяца после достижения им 80 лет.
При этом на это могут претендовать не все. К примеру, повышение по достижении 80 лет не устанавливается для пенсионеров, которые являются инвалидами первой группы. Все дело в том, что оно произведено раньше и фиксированная выплата им повышена в два раза при установлении пенсии по инвалидности.
Получателям социальных пенсий или пенсий по случаю потери кормильца также не положено увеличение фиксированной выплаты. Помимо пенсии, они имеют право на оформление компенсации по уходу за собой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: