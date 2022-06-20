Путин поручил рассмотреть вопрос о досрочной пенсии многодетным отцам

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Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 октября рассмотреть возможность досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, до 1 ноября кабмином должны быть разработаны и представлены предложения о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детям-инвалидам.

Ранее Владимир Путин пообещал поручить кабмину РФ проработать инициативу раннего выхода на пенсию многодетных отцов.

До этого глава государства подписал закон, расширяющий основания для получения материнского капитала отцами-одиночками после смерти матери детей.

Уточняется, что маткапитал смогут получить отцы – граждане России, в одиночку воспитывающие детей после смерти их матери, не являвшейся россиянкой. При этом в случае имеющегося российского гражданства у умершей отцы-одиночки могли и до этого получить выплаты по маткапиталу.

