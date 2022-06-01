Путин объявил о продлении льготной ипотеки для многодетных семей до конца 2023 года

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Программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года, сообщил Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Он напомнил, что данный вопрос обсуждался на заседании Госсовета в конце мая.
"Мы тогда обсуждали с коллегами меры поддержки и многодетных семей. В частности действие программы льготной семейной ипотеки для них будет продлено – для этих семей, для ваших семей в том числе, – как минимум до 31 декабря 2023 года", – сказал глава государства.
Ранее стало известно, что правительство РФ в пилотном режиме запустило программу льготной ипотеки на самостоятельное строительство частных жилых домов. Максимальная ипотечная ставка по данной программе составит 9%.
При этом размер займа не должен превышать 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей – для остальных регионов.
Россияне стали реже оформлять кредиты и брать ипотеку
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