Путин объявил о продлении льготной ипотеки для многодетных семей до конца 2023 года

Фото: kremlin.ru

Программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года, сообщил Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Он напомнил, что данный вопрос обсуждался на заседании Госсовета в конце мая.

"Мы тогда обсуждали с коллегами меры поддержки и многодетных семей. В частности действие программы льготной семейной ипотеки для них будет продлено – для этих семей, для ваших семей в том числе, – как минимум до 31 декабря 2023 года", – сказал глава государства.

Ранее стало известно, что правительство РФ в пилотном режиме запустило программу льготной ипотеки на самостоятельное строительство частных жилых домов. Максимальная ипотечная ставка по данной программе составит 9%.

При этом размер займа не должен превышать 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей – для остальных регионов.

