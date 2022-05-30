Сбербанк снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство

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Сбербанк с 30 мая снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство. Они были снижены (теперь от 10,9%) как по базовой, так и по льготным программам, сообщает банк.
Регулятор уточнил, что ипотечный кредит на ИЖС в рамках программ "Господдержка 2020" и "Господдержка для семей с детьми" доступен по ставке 8,3 и 5,3% годовых соответственно. Под 1,5% годовых можно взять кредит в рамках "Дальневосточной ипотеки".
Также снижен размер минимального первоначального взноса по ряду программ. Теперь он составляет от 15% стоимости недвижимости или строительства, в том числе по льготным программам на ИЖС.
Вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Домклик" Николай Васев отметил, что снижение ключевой ставки до 11% позволило сделать более привлекательными процентные ставки по ипотеке для россиян.
Ранее сообщалось, что Сбербанк снижает ставки для покупки жилья в новостройках и на вторичном рынке. Снижение составит до 3,3 процентных пункта в зависимости от конкретной программы жилищного кредитования.
26 мая Банк России снизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых. Регулятор объяснил этот шаг снижением рисков для финансовой стабильности страны.
Сбербанк снижает ставки по вкладам в рублях
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