Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых

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Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку до 11% годовых с прежних 14%.

В ЦБ подчеркнули, что риски для финансовой стабильности страны снизились, что создало условия для снижения ключевой ставки. Центробанк также допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее состоится 10 июня.

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, на 20 мая замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее прогноза.

На фоне решения ЦБ понизить ставку рубль немного укрепился. Доллар стоит 60,99 рубля, евро – 63,18 рубля.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ заявили, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.

15 марта Центробанк приостановил покупку золота у банков для удовлетворения спроса со стороны россиян. 8 апреля ЦБ снизил ставку до 17% годовых, а 29 апреля – до 14%.

Владимир Путин назвал решения Центробанка обоснованными. Он добавил, что действия ЦБ по стабилизации ситуации дополняются и решениями по линии правительства.