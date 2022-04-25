Путин назвал обоснованным повышение ключевой ставки ЦБ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Решение Центробанка о повышении ключевой ставки сработало, заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Российский лидер подчеркнул, что на конечный спрос в настоящее время негативно влияет снижение кредитной активности банковской системы.
"Причина в коммерческих рисках и увеличении процентных ставок – это все понятно, мы это знаем хорошо. Напомню, что повышение ключевой ставки ЦБ было, тем не менее, обоснованным, необходимо для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков, и решение это сработало", – сказал президент.
Российский лидер добавил, что действия ЦБ по стабилизации ситуации в этой сфере дополняются и решениями по линии правительства.
Ранее ЦБ принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора. В частности, комплекс мер включает отказ от повышенных коэффициентов риска при выкупе резидентами РФ долей в иностранных компаниях у нерезидентов, а также отказ от коэффициента риска 150% на фоне снижения рейтингов для РФ и Белоруссии. Кроме того, кредитным организациям дадут возможность отложить формирование резервов на возможные потери.
Зампред ЦБ Алексей Заботкин ранеезаявил, что регулятор сможет постепенно начать снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции и рисков финансовой стабильности. По его словам, в некотором смысле ключевая ставка будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для населения.
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