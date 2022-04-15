ЦБ принял новые меры поддержки финансового сектора и кредитования экономики

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк РФ принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора, сообщается на официальном сайте регулятора.
"Банк России на фоне недружественных действий иностранных государств и международных организаций реализует комплекс дополнительных мер для поддержки финансового сектора и его способности кредитовать российскую экономику", – указано в публикации.
Данная мера связана с тем, что ряд иностранных компаний решили продать свой российский бизнес. В ряде случаев комиссия правительства РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций может согласовать сделку по передаче предприятий новым собственникам. В таком случае Банк России не будет применять повышенные коэффициенты риска.
Срок действия меры – до момента погашения указанных кредитов, предоставленных до 1 января 2023 года.
Банк России исключит применение коэффициента риска 150% по требованиям в рублях и валюте к кредитным организациям РФ и Белоруссии при расчете нормативов по стандартному подходу на фоне изменения страновых оценок по классификации экспортных кредитных агентств.
При расчете величины рыночного риска по долговым ценным бумагам российских банков сохраняется коэффициент 8%. К облигациям российских банков с повышенными коэффициентами будет применяться коэффициент риска 12%.
Срок действия данных мер – до 31 декабря 2022 года включительно.
Банк России предоставит кредитным организациям возможность отложить формирование резервов на возможные потери в отношении:
Срок действия меры – до 31 декабря 2022 года включительно.
Банк России предоставит кредитным организациям возможность при оценке кредитного риска юридических лиц эмитентов ценных бумаг использовать данные по состоянию на 1 июля 2021 года. Речь идет о случаях формирования резервов на возможные потери и расчета обязательных нормативов. При этом обязательное условие – ограниченность или отсутствие подлежащей раскрытию и/или предоставлению финансовой информации.
Срок действия меры – до 31 декабря 2022 года включительно.
Банк России вводит послабление в отношении норматива структурной ликвидности Н28 для сохранения возможностей системно значимых кредитных организаций кредитовать экономику. Такая же мера предусмотрена для норматива чистого стабильного фондирования (Н29). Регулятор не будет применять санкционные меры при снижении норматива ниже допустимого числового значения.
Срок действия меры – до 31 декабря 2022 года включительно.
Банк России допускает несоблюдение надбавок к нормативам достаточности капитала. Несоблюдением нормативов это считаться не будет, но банк должен ограничить выплаты дивидендов и бонусов менеджменту.
Банк России порекомендовал отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов и банкам, соблюдающим надбавки. Такое же предложение касается некредитных финансовых организаций на фоне сложной экономической ситуации.
28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ объяснили, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. Снижение ключевой ставки до 17% последовало в начале апреля.
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